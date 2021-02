SILUETI VÄLJAKUTSE ⟩ TikTokis köidab noori naisi uus trend, mida aga himurad mehed kuritarvitavad

#Silhouettechallenge eesmärk on muusika saatel näidata punases valguses oma siluetti. Video alguses ollakse dressides või muudes mugavates riietes, kuid kui punased tuled põlema lähevad, tuleb koorida end pesuväele ja näidata oma kurve toetudes ukse najale. Väljakutse tunnuslooks on Paul Anka «Put Your Head On My Shoulder».

Punane valgus on saavutatav punaste neoonvalgustitega, kuid seda on võimalik teha ka kasutades spetsiaalseid videotöötlus efekte, mida pakub näiteks sõnumiedastusrakendus Snapchat.

Rolling Stone kirjutab, et mitmed mehed üritavad aga leida viise, kuidas punast videofiltrit eemaldada, et väljakutse vastu võtnud naisi pesus näha. Youtube´is on hakatud lausa postitama videoõpetusi, mis selgitavad, kuidas filtrit eemaldada. Mitmetel neist on sadu tuhandeid vaatamisi.

Pannes Youtube otsingusse «How to remove» (Kuidas eemaldada...) on kõige populaarsem vaste just see, mille alt leiab videoid filtri eemaldamise kohta. Sellest võib järeldada, et seda on üritanud läbi hammustada nii mõnedki TikToki kasutajad, kes platvormil postitatud sisuga kursis on.

Trendi eesmärk on süstida naistesse kehapositiivsust, andes neile võimaluse enesekindlalt oma keha näidata ja armastada seda täpselt sellisena, nagu see on. Küll aga on seda kurjalt ära kasutama hakatud, mistõttu tasub postitades olla ettevaatlik.

Youtube ja Reddit, kus on läinud liikvele mitmed filtrita versioonid videotest, teevad enda sõnul kõik endast oleneva, et materjal kiirelt eemaldatud saaks, kirjutab Rolling Stones.

Peale videote Youtube´i tekkimist, on hakatud naisi hoiatama ka TikTokis, et nad oleksid ohtudest teadlikud. Juhul, kui trendiga siiski kaasa minna otsustatakse, tasub hoolega mõelda, mis parasjagu videol seljas on.