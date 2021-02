Hollandi vutiklubi kollkipper põrus dopinguga ja sai aastase mängukeelu: süüdi on mu naise ravimid!

Lisaks Ajaxile Kameruni rahvuskoondist esindav Onana andis positiivse dopinguproovi mullu 30. oktoobril. Mehe uriiniproovist leiti furosemiidi jälgi. Furosemiid on diureetikum ning kuulub WADA poolt keelustatud ainete nimekirja, kuna teda on võimalik kasutada dopingu kasutamist maskeeriva ainena.

Väravavaht väidab, et dopingureeglite rikkumine oli eksitus. Ta ütles, et dopinguproovi võtmise päeval oli tal halb olla ning ta võttis abikaasale välja kirjutatud ravimeid. Uriiniproovis leidnud keelatud aine jäägid olidki pärit naisele mõeldud ravimitest.

Kuigi UEFA uskus Onana selgitusi, et tegemist oli tahtmatu rikkumisega, leiti, et tegu on karistust vääriv.