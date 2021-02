KAOS ⟩ Lausjääs autod, ahelavariid: Venemaal muudab pakane inimeste elu põrguks

Sotsiaalmeedias jagatud videotest võib näha, et Venemaal teeb talv tõsist pahandust. Kuigi temperatuurid ei ole mereäärses Vladivostokis ulmelised olnud, jäädes -10 kraadi kanti, siis raju meretuul ei anna linna asukatele sugugi asu.

TikToki videotel jagatakse, kuidas merelt puhuv niiske tuul on autod matnud lootusetu jääkihi alla. See ei ole mitte millimeetrite paksune, vaid katab autod läbimatu koormaga. uksi lahti ei saa ning auto on maa külljes kinni, nähtub ühest videost.