SUUR KAOTUS ⟩ Lahkus «Helisevas muusikas» mänginud filmilegend Christopher Plummer

Christopher Plummer lahkus kõrges eas, 91-aastasena . Lähedaste sõnul toimus see rahulikult tema kodus Connecticutis, kus mehe kõrval oli ka tema abikaasa Elaine .

Hinnatud näitleja täitis legendaarses filmis «Helisev muusika» kapten Von Trappi rolli. Mehe elutöö jätkus aga kuni viimaste aastateni, näiteks asendas ta skandaalidesse sattunud Kevin Spacey'd 2018. aastal filmis «All the Money in the World» 88-aastasena.