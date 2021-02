KUULA ⟩ Lauljatar Elisa Kolk üllatas fänne ja avaldas eestikeelse kaveri

Ka Ameerikas laulmisega tegelenud Elisa Kolk avaldas oma Youtube'i kanalil uue loo. Üllatuseks paljudele Kolki fännidele on tegu eestikeelse looga.

«Eesti on mu kodumaa. Ma ei laula tavaliselt üldse eesti keeles. Ma ei ole sellega harjunud. Aga tunnen, et tahan seda praegu teha. See laul tähendab mulle palju,» kirjutas Kolk sotsiaalmeedias.