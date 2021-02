KLÕPS ⟩ Laulja Luisa Rõivas on kodus lumega hädas: ma ei jaksa enam rookida

Täna oma 34. sünnipäeva tähistav Luisa Rõivas avaldas eile Instagrami-lugudes, et tal on kodus lumeprobleem.

Lauljatar avaldas, et ta hakkab vaikselt lumepuhuri või isegi lumesaha peale mõtlema. «Teine variant: saadan ilmataadile kirja, palun keera see kraan sünnipäeva puhul kinni, ma ei jaksa enam rookida.»

Tänaseks on küllap lumeprobleem mõneks ajaks unustatud, sest Luisa tähistab oma sünnipäeva. Juba eile pärast südaööd jagas lauljatar oma Instagramis vahvat pilti lapsepõlvest. Lauljatar tegi postituse pealkirjas nalja, et sai jälle 25-aastaseks.

Luisal on põhjust rõõmustamiseks veelgi. Läti laulja Lauris Reiniksiga koos välja antud singel «Sinuga» on Youtube'is kahe nädalaga kogunud ligi 60 000 kuulamist.

«Mul on nii hea meel, et teile on meie uus laul meeldinud ja, et olete seda vaadanud YouTube kanalis nii palju kordi. See teeb rõõmsaks,» tunnistas Luisa paar päeva tagasi.