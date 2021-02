PILDID ⟩ Jääaugule uut kuju soovinud Tallinna Taliujumiskeskus jäi saagijaga jänni

Tundub, et kõik sai alguse jaanuari lõpus, kui kodanik nimega Sylvia postitas Taliujumine Pirital ametlikule Facebooki lehele pildi. «Kui ma Piritale lähen, meenutab jääauk iga kord natuke rohkem fallost,» kirjutas Sylvia oma postituse juurde.

Ei läinud kaua, kui Tallinna Taliujumiskeskuse üks asutajatest Hannes Viherpuu avaldas 3. veebruaril sama Facebooki lehe seinal, et nad otsivad loovsaagijat. «Uus kujund on vaja saagida,» teatas Viherpuu ja küsis loomingulistelt inimestelt ka kavandeid.

Viherpuu sõnul on see foto Tallinna Taliujumiskeskuse iseäraliku kujuga jääaugust ehk kõige kuulsam.

Kaks päeva hiljem oli kujund olemas ja tundus, et iseäralik mure saab lahenduse enne kui kavandite tähtaeg kukub. Kuid Taliujumiskeskus seisis silmitsi uue probleemiga, vaja oli leida sobiv loovsaagija, sest esimene jäi oma tööga jänni.

Seega oli veel eile mure, et vaja oli sobivat saagijat, kes jääaugule uue kuju annaks: «Endiselt otsime meest, kes ei kukuks jooma.»

Hiljem teatas aga Viherpuu, et töömees on leitud ja lubas postituse kommentaarides, et kui pühapäeval jää kannatab tuleb ka uus kujund. «Pühapäeval üllatame uue kujundiga. Kujundaja sai andeks ja jätkab töökohustusi,» vihjas Viherpuu.