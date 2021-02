Hiljuti räpioskustega hiilanud Desiree Mumm andis välja uue singli

Lauljatar Desiree Mumm on uut aastat alustanud uue hooga ja on viimasel ajal tähelepanu pälvinud oma tegemistega TikTokis, kus tal on peaaegu 14 000 jälgijat. Alles hiljuti üllatas Desiree oma TikToki fänne enda räpioskustega. «Eesti Eminem,» kirjutas üks Desiree fännidest neiu videopostituse peale.

Räpilugu neiu veel avaldanud ei ole, kuid 5. veebruaril oli Desiree uue tantsulise singli esmaesitlus. Desiree eestikeelne lugu kannab pealkirja «Seisma enda eest». Lugu on sündinud koostöös Desiree pikaajalise muusika partneri Amiran Gorgazjaniga. 2018. aastal käisid Desiree ja Amiran koos looga «On my mind» ka Eesti Laulul.

Lugu räägib purunenud suhtest, kuid seda julgustavas võtmes. Desiree ütleb: «Kõik lõpud ja lahkuminekud ei tähenda halba, kuigi seda on hetkes olles raske näha. Usun, et kõik juhtub põhjusega. Samuti olen ka kindel, et elus toimub kõige olulisem edasiminek just läbi valusate kogemuste, mida lahkuminekud kahtlemata on. Mina olen just rasketel aegadel end leidnud ning sellest see lugu räägibki, endaks jäämisest ja enda eest seismisest.»

Küsimusele, kas lugu räägib Desiree enda elust, vastab lauljatar: «Kahtlemata olid mu enda kogemused inspiratsiooniks loo kirjutamisel.»

«Tundsin mingit hullu inspiratsiooni puhangut, et lihtsalt pean kirjutama ja nii need sõnad kirja saidki,» rääkis Desiree sellest, kuidas lugu sündis ja jätkas, «eks Amiran hiljem veel nokitses nende kallal veits ja tegi mõned muudatused, aga algne idee on siiski täitsa mu enda sulest. Minu koostöö Amiraniga sujub seetõttu nii hästi, et meil on sarnane visioon ning ta on super-mega-andekas.»

Amiranil oli suur rõõm koos Desireega selle loo puhul koostööd teha. «Desiree näitab välja suurt kirge enda kunsti vastu ning on alati valmis midagi uut proovima. Kohe, kui ma ta mulle sõnad saatis teadsin ma, et sellest tuleb edukas lugu. Tema väga isiklikud ja intiimsed sõnad inspireerisid mind endast kõike andma, et tema uus lugu ellu viia.»