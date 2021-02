Mis on saanud endisest korvpallurist, kes oli Kim Kardashianiga ainult 72 päeva abielus?

Samal kuul küsiti Krisilt, kas tema arvates võis olla lahutuse üks põhjus nende elu näitamine teleekraanidel. Mees ütles, et ei tea, sest on olnud abielus vaid ühe korra. «Minule on praegu kõige olulisem eluga edasi liikuda ja midagi saavutada. Elu seisneb pigem teiste aitamises ja sulle antud võimete kasutamises ning sellele olen ma nüüd ka keskendunud.»

Esialgu arvas Kris, et skandaalne lahutus tema mainet väga palju ei mõjuta. «Arvan, et kui inimesed mind tunnevad, siis nad teavad, kes ma olen ja mille eest seisan. Nad teavad, et annan ka midagi tagasi ja et olen tegelikult üks lõbus sell,» ütles mees, «mind tegelikult ei huvita see kõmu.»

2012. aasta jaanuaris nimetati aga Kris NBA kõige ebameeldivamaks mängijaks. Umbes pooled vastajatest põhjendasid valikut sellega, et mehe abielu ja lahutust kajastasid kõmulehed, mis langetas sportlase mainet.

Korvpallur tunnistas seitse aastat hiljem, et lühikeseks jäänud abielu mõjutas tõepoolest tema mainet. «Ma ei tahtnud seda. Terve elu tahtsin, et mind mäletatakse kui head sportlast,» lisas ta.

Hiljem on korvpallur tunnistanud, et aasta pärast lahutust oli tema jaoks raske aeg. «Ma ei tahtnud oma kodust lahkuda. Tunne, et kogu maailm vihkab sind, aga sa ei tea miks. Nad isegi ei tunne sind. Nad lihtsalt tunnevad su näo ära ja lendavad kallale,» kirjutas Kris.

«Ma isegi ei tahtnud Kris Humphries olla. See on kõige hullumeelsem tunne,» kirjeldas endine korvpallur ja lisas: «ma isegi ei tahtnud ennast kaitsta, sest tundsin, et ei suuda võita.»

Pärast kõmulist abielu mängis Kris NBAs veel viis aastat. Ametlikult lõpetas Kris oma profikarjääri 2019. aastal, vahendab theplayerstribune.com. Praegu tegeleb Kris kinnisvaraga ja elab rahulikumat elu. Väidetavalt on ta ostnud ka mõne restorani.