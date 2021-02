KORRALIK ÄPARDUS ⟩ Naise sõrmega juhtus peale naha transplantaati midagi kummalist

«Kui ma olin alles laps, siis mu ema lõi ukse nii kõvasti kinni, et mu sõrm jäi ukse vahele,» jutustab naine. Õnnetuse tagajärjel jäi naine ilma tükist oma sõrmest.

Naine räägib, et selle asemel, et võtta nahk näiteks tema jalalt, otsustati vajalik nahk võtta naise kubeme piirkonnast, aga oh õnnetust, kui naine jõudis puberteedi ikka. Nimelt ei hakanud naisel karvad kasvama mitmetes tavapärastes kohtades, vaid ka ta sõrme otsas.