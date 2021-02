PÄÄSTKE BRITNEY ⟩ Isa poolt vangistatud ja üldsuse poolt naeruvääristatud Britney Spearsist valmis dokumentaalfilm

Maailmakuulsa lauljatari elu on viimased 13 aastat kontrollinud tema isa Jamie Spears. See tähendab, et Britneyl pole kõik need aastad olnud võimalust rääkida kaasa enda karjääri-, raha-, või suisa meditsiinialastel teemadel. Nüüd ilmus Britneyst dokumentaalfilm, mis räägib naisest, keda kunagi vaimse tervise probleemide tõttu naeruvääristati ning kes on nüüd omaenda perekonna küüsis lõksus.