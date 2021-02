UUDISHIMULIKUD ⟩ Naised on välja nuputanud viisi, kuidas tabada partnerit ihkavad konkurendid!

Alles hiljuti üritas hõivatud mehi tabada Desiree Mumm . Kui Desiree soovis tabada mehed, kes tema võrgutustega kaasa läheks, siis nüüd on hakatud asjale lähenema hoopis teise nurga alt. Loe täpsemalt SIIT.

Instagrami häkk seisneb selles, et tehakse Instagrami hääletus , mille üheks valikuvariandiks on link partneri kontole. Küsimustiku teine pool peidetakse ära ja klikkida jääb vaid partneri nimele.

Selle viisiga õnnestub mitmete TikToki kasutajate sõnul teada saada, millised sõbrannad nende elukaaslaste peale himurad on. Instagram kuvab seejärel kõik partneri nimele klikkinud uudishimulikud kasutajad.

Mitmed kommentaatorid on aga segaduses, et kuis selline asi õige toimima peaks. «Ma olen lihtsalt uudishimulik ja soovin teada, kes kellega koos on,» kirjutab üks. «Ma ei ürita kellegi meest varastada, vaid ma soovin lihtsalt teie armsaid pilte näha,» märgib teine.

Lõppkokkuvõtes paistab selline tegevust tekitavat asjatut draamat, sest väike uudishimu on lubatud ja klikkimine ei pruugi ilmtingimata tähendada, et klikkijal oleks halvad kavatsused. Tuleb lihtsalt osata eristada, mil on tegu traditsioonilise lingiga ja mil küsimustikuga.