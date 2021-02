ARMAS VIDEO ⟩ Vaata, kuis Kylie Jenner mukib ära oma isa!

Varasemalt on Caitlyn Jenner rääkinud mitmetele väljaannetele, et Kylie Jenner on ta lemmiktütar, kuna nad saavad üksteisega avameelselt suhelda. Paistab, et isa ja tütre hobide seast ei puudu ka üks väike meik ja videojäädvustus!

Mees tundis algusest peale, et peab lähenema asjale omal viisil ja et just see toimib tema puhul. “Mõned inimesed ütlevad “Oh, sa oled nende ema jah?” - Ei, ma olen isa senini, kuni nemad või mina teise ilma lähen,” jutustab mees, kes on täiesti päri sellega, et tütred teda isaks kutsuvad.