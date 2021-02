8 aastat Peruu vanglas kinni istunud Andrus: su elu ei ole seal mitte midagi väärt

Selle teo eest istus Andrus kaheksa aastat Peruu vanglas, vanglas, kus ellujäämine on iga inimese enda teha. Kõik sealt elusana ei välju. «Su elu ei ole seal mitte midagi väga väärt. Ühest väga väiksest probleemist läheb seal väikseks ütlemiseks ja kaklus ja ma pean oma sõbra surnukeha näiteks teki peal välja vedama,» kirjeldas Andrus.

Neid hetki vanglaseinte taga meenutades Andrus korraks ka murdub. «Seda juhtus väga mitu korda, ma nägin väga palju selliseid... see on jube koht,» ütleb ta raske südamega. Ka tal endal oli üsna alguses eluohtlik olukord: «Mul jalgpallimängu ajal läks kakluseks ühe meesterahvaga seal ja ma ei teadnud, kes on kes.» Nügimisest kakluseks läinud olukorras lõid mõlemad, Andrus ja vanem mees, üksteisel kulmu lõhki.

Andrus kirjutas kõigest sellest ka raamatu, mis kannab nime «Põrgusse ja tagasi». FOTO: Kuvatõmmis ETV «Hommik Anuga» saatest

Vangivalvuritele eestlane valetas ja ütles, et ta kukkus trepil. «Ma ei saa kedagi välja anda seal vanglas, [...] ma teadsin seda ja ma ei öelnud. Tegelikult nad (vangivalvurid - toim) peksid mind seal päris korralikult läbi.»

Mul oli mille nimel elada. Mul oli õde, kes mind ootas. Tahtsin ikka kodumaad näha. Kõik sellised pisikesed asjad. 1

Vanglas oli Andruse sõnul kõik ostetav ja müüdav, isegi vangivalvurid sai ära osta. «Ma teenisin seal raha narkootikumide pakkimisega,» tunnistas Andrus. See oli ainus viis, kuidas ta sai teenida piisavalt raha selleks, et end toita.

Intervjuu lõpus kirjeldab Andrus ka hetke, mil ta otsustas oma elu muuta. Teekond paranemiseni võttis aga aastaid. Kõik algas päevast, mil talle öeldi, et ta võib 14 ja pooleks aastaks vangi minna. Just siis sai ta kõne õelt, et nende ema on tapetud. Sellest päevast alates oli Andrus aastaid narkootikumide küüsis: «Kuni selle ekstreemsuseni, et magasin kivist põrandal lihtsalt ühe tekiga. Pool oli külje all, pool oli peal. [...] Kui ma oleks sealt natuke veel edasi läinud, oleksin lihtsalt hulluks läinud või ennast ära tapnud. Ja teadsin, et ma ei taha seda teha.»

Ühel tähendusrikkal ööl, kolm aastat enne vabadusse pääsemist, Andrus palvetas ja palus Jumalalt jõudu, mille ta ka sai: «Ma alustasin enda parandamist. Eks mul ikka selle käigus tekkisid tagasilöögid, see on täiesti normaalne, aga ma sain hakkama.» Ta oli sel teekonnal üksinda ja tal oli väga raske narkootikumidest loobuda. «Ma kogu oma ülejäänud elu pean sellega igapäevaselt võitlema,» vastas Andrus küsimusele, kaua see kõik aega võttis, «see ei ole veel lõppenud.»

Kohe intervjuu alguses tõdeb Andrus, et kahetseb otsust, mis ta vanglaseinte vahele viis. «Muidugi ma kahetsen, kahetsen koguaeg seda, mis ma tegin. Mul see reaalsus jõudis siis pärale. [...] Kõik need otsused, mida ma tegin, et ma üldse läksin sinna Peruusse, ma ei olnud kaine, ma suitsetasin marihuaanat igapäevaselt, ma jõin alkoholi igapäevaselt, ma ei mõelnud selgelt. Ma ei teadnud, mida ma teen. Ma lihtsalt läksin, mingist lollist mõttest läksin sinna, lootuses, et ma saan... ma ei tea mida. Austust või ma ei oskagi öelda.»

Praeguseks on aga kõik muutunud ja Andruse kõige raskem eluperiood on möödas. Ta nõustub saatejuhiga, et nii raske ei saa tema elu enam kunagi olema. Nüüd on Andrus lõpetanud ehitusalal kooli ja tal on elukaaslase Ashley'ga peagi aastaseks saav poeg: «Täna saan ma olla see isa, kellest ma väiksena unistasin. Ma üritan anda hästi palju armastust oma pojale.»