Uku Suviste jaoks pretsedent loodud: Leedu euroloo konkursi võitis teist aastat järjest sama bänd

The Roopi uus laul «Discoteque» kogus Leedu euroloo konkursil «Pabandom iš naujo!» («Proovime uuesti!») kõige rohkem hääli ning bänd saab seega teise võimaluse riiki Hollandis toimuval Eurovisiooni lauluvõistlusel esindada. Loo paigutasid esikohale nii Leedu televaatajad kui ka žürii, vahendas eurovision.tv.

The Roop ütles võidu järel antud intervjuus, et see tundus kui déjà-vu. Ansambli eesmärk on näidata Euroopa publikule muusika ja tantsu ühist jõudu.

Kihlveokontorid on juba paigutanud leedukate laulu Eurovisiooni esikohale ning pakuvad selle võiduvõimaluseks 12 protsenti, vahendas eurovisionworld.com.

Leedu on ainus Balti riik, mis pole kordagi Eurovisiooni võitnud. Parim koht saavutati 2006. aastal, kui LT United lugu «We are the Winners» tuli finaalis kuuendale kohale.

Eelmise aasta Eesti Laulu võitis Uku Suviste, kes saab uue võimaluse ülejärgmisel nädalal poolfinaalis. Kihlveoportaalid ennustavad, et Suvistel õnnestub The Roopi tuules kohalik võistlus teist korda kinni panna. Teised suured favoriidid on samuti Eurovisiooni veteranid: Koit Toome ja Jüri Pootsmann.