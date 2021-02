Piret Järvis-Milderi abikaasa sünnipäevaõnnitlus liigutab pisarateni: aitäh, et kinkisid mulle tütre

«Piret, mu arm, palju õnne ja rohkelt rõõmu uueks eluaastaks! Aitäh, et oled kõige parem inimene minu maailmas. Aitäh, et kinkisid mulle tütre, ja aitäh, et oled abikaasa, kellest poleks kunagi unistada osanud,» kirjutas Egert.