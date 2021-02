UUES VALGUSES ⟩ Kriitilised vaatajad peavad muusikalifilmi «Grease» seksistlikuks

Näitlejar peab vaatajate arvamusi pisut rumalaks, soovitades neil asja rahulikult võtta, ning «nautida asju nii, nagu need on». 1978. aasta filmi «Grease» on tabanud mitmete vaatajate süüdistused, nagu film oleks misogüünne, seksistlik ja rassistlik, kirjutab The Sunday Times.

Twitteris leidub tõesti märkuseid filmi sisu kohta. ««Grease» ei ole mitte ainult seksistlik, aga see on ka õudne film. Ma ütlesin mida ma ütlesin,» kirjutab üks filmi vaataja Twitteris. «Vaatan praegu #Greasei, mis on üks mu vanu lemmikuid ja see on nii oma aja ära elanud. Misogüünne, seksistlik ja vägistajalik,» kirjutab teine Twitteri kasutaja.

Naine mängis 15-aastase Sandy Olssoni rolli, olles ise 28-aastane. Naise tunnistab, et kõhkles pikalt, enne, kui rolli vastu võttis.

Olivia andis intervjuu Austraalia taskuhäälingule «A Life of Greatness,» kus naine tõdes, et tehtud kommentaarid on «pisut rumalad». «See on lõbus filmimuusikal, mida ei peaks võtma tõsiselt. Ma arvan, et kõik võtavad filmi sisu täie tõsidusega,» räägib naine filmist, mille sisu toetub 50ndatele.