Naine naudib duši all käike koos oma papagoiga: see pole fetiš!

Üle 380 tuhande jälgijaga Heidi selgitab, miks ta seda teeb. «Mu partner teeb seda sama ja see on linnuinimeste seas täiesti normaalne nähtus,» räägib Heidi, kelle sõnul võib see tunduda ehk kummaline neile, kel puudub kokkupuude papagoidega.

«Inimesed ei mõista kui lahedad linnud on. Nad on nii armastavad ja nad lausa naudivad kallistusi,» tõdeb linnuarmastajast Heidi. Mitmed naise jälgijad peavad seda pisut seksuaalseks. «See ei ole kohe kindlasti mingi fetiš. See on täiesti tavapärane asi, mida linnuomanikud teevad,» sõnab Heidi, kelle sõnul mitmed omanikud oma linde veega piserdavad.