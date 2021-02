Artistide sõnul on hoolimata vihjetest Olegi eelnevatele tegemistele siiski praeguse albumi puhul tegu palju enamaga. «See on riimide album - tõsine ja samas naljakas,» räägib Eesti räpikuningas Genka. Albumi kaasautor Dew8 lisab, et plaadil on paljut, mida õppida, alustades kunstist ja huumorist ning lõpetades kurbuse ja vihaga. Palju muud huvitavat albumi valmimise kohta saab lugeda: Genka ja DEW8 andsid välja värske ühisalbumi «OLEG».