USKUMATU ⟩ Andunud fänn tätoveeris Eesti lauljatari nime randmele

Heleza läheb Eesti Laulul võistlustulle pooleldi prantsuskeelse looga «6», mille fännid ja kihlveoportaalid on juba paigutanud ennustustabelite etteotsa. Lauljatari suurim fänn Gerli on talle pöialt hoidnud aga juba ajast, mil Helena polnud soolokarjääriga alustanudki. «Mulle on Helena muusika alati meeldinud,» ütleb ta. Varem tegutses Helena räpiduos Hoax.

Gerli sai innustust aasta tagusest seigast, kui Hensugusta sõbranna tätoveeris juutuuberi nime oma jalale. «Tegin siis nalja, et teen endale Heleza nime. Tol hetkel ma seda tõsiselt ei mõelnud,» tunnistab Gerli. Alles mitu kuud hiljem hakkas tüdruk mõtlema, et võikski nalja teoks teha.

Tätoveeringu tegi Gerlile algaja tätoveerija Nathan (@northfrytats), kes esialgu tüdruku soovis kahtles. «Siis ma ütlesin, et ma ei hakka kahetsema ja ma tahan seda,» räägib Gerli. Sellega oli asi otsustatud.

Gerli tätoveeris randmele Heleza nime. FOTO: Erakogu

Heleza: ma ei suuda uskuda, et ta seda tegi

Heleza sai erilisest tätoveeringust teada «Vabaflow» podcast'i salvestamise ajal, kui Gerli talle sellest pildi saatis. «Ma nägin, et üks minu kõige suurem fänn oli mulle kirjutanud: «I did it!» Mõtlesin, et mis ta tegi siis,» rääkis Heleza taskuhäälingus, kuidas ootamatu sõnumi sai.

Heleza tunnistas, et teda valdavad mõnes mõttes kahetised tunded. «Ma tunnen ennast veits halvasti, see on terveks eluks. Ma ei suuda uskuda, et ta tegi seda. Väga ilusa fondiga ka muidugi!» kiitis ta tätoveeringu disaini.

Üllatuslikult avaldas Heleza, et see polegi esimene tätoveering, mis talle on pühendatud. Nimelt lasi üks superfänn kehale tätoveerida Hoaxi liikmed ja kollektiivi nime. Heleza meenutas, et ka mitmed räpipundi 5miinust fännid on lasknud kehale «rämmar» kirjutada.

Lauljataril endal on küljele tätoveeritud roos, mis on pühendatud varalahkunud USA räpparile Lil Peepile. «Kui ta suri, siis ma tegin selle tätoveeringu,» selgitas Heleza.