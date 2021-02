ÄREV! ⟩ Eurovisiooni Soome finaalis võistlev Laura Põldvere sattus silmitsi ootamatu probleemiga

Nimelt ei ole Laura veel kindel, kas ta saab sõud pere seltsis nautida. Eile kirjutas Laura oma Instagramis: «Ootan vastust Soome valitsuselt, et teada saada, kas mu pere saab istuda konkursil koos minuga». Naine tõdeb, et tunneb end vahel üksikuna ja lisab: «Vihkan COVIDit.»

Küsisime Lauralt kommentaari ja selgub, et Soome minek on raskendatud, kuna lähedastel ja meeskonnaliikmetel pole henkilötunnust (eesti k isikukoodi – tõlk). Laura arvates on natuke veider, et kuigi teiste erialade inimestele tehakse erandeid, siis muusikatööstuse puhul mitte. Eestis on aga pool Laura meeskonnast, kes on aidanud projekti valmimisele kaasa. Halvimal juhul ei saagi nad elavas esituses oma töö vilju nautida.