Britid vihastasid: pedofiilia eest kinni istuv popikoon Gary Glitter sai eelisjärjekorras koroonavaktsiini

76-aastane Gary Glitter on üks esimesi kinnipeetavaid, kes ohtliku viiruse vastu vaktsineeriti. The Sun vahendab, et sellel on tegelikult väga lihtne põhjus.

Nimelt said eelmisel nädalal koos Glitteriga koroonavaktsiini veel paljud teisedki seksuaalkurjategijad, sest nad on oma vanuse tõttu riskirühmas.

«Paljud on viimastel aastatel vangistatud aastakümneid tagasi ulatuvate kohutavate kuritegude eest. Siin on mõned vanglad, kus on märkimisväärne rühm eakaid seksuaalkurjategijaid, kes on 70–80-aastased. Vanuse tõttu saavad nad esmajärjekorras vaktsiini. Aga kui sa oled vanglaametnik, kes valvab Glitterit, ja sinule vaktsiini ei tehta, siis ei tee see sind just õnnelikuks,» rääkis allikas.