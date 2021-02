VIDEO ⟩ Austraalia lahtised: tõusev Soome tennisetäht ajas Gael Monfilsi silmad kalkvele

Maratonmatš kestis pea neli tundi ning just Ruusuvuori oli see, kes otsustavas setis suutis vastase servigeimi murda. Sensatsioonilise võidu saanud soomlane õpetas ATP-le antud intervjuus, kuidas tema perekonnanime õigesti hääldada.

«Ma ei tea, millal see lõpeb. See on nii raske. Iga kord, kui ma siin mängin, tunnen, et minu üle mõistetakse kohut. Kaotasin jälle. Ma ei oska servida. Mängin halvasti. Olen aus, see võtab aega.»