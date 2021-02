HÄBEMATU LEITNANT ⟩ Briti militaarkaunitar jäi vahele, kui tuumaallveelaevas pornoga lisa teenis

Ülemuste sõnul kardavad nad, et välisagendid võivad paari šantažeerida. Ohvitser leitnant Jenkins on juhtinud allveelaeval HMS Artful meremeeste meeskonda. Samuti vastutas ta üks miljard naela maksnud laeva kõrgtehnoloogilise väliskesta eest, mis koosneb heli summutavatest plaatidest. Jenkins vastutas ka Tomahawki laevatõrje rakettide eest ja osales mereväemissioonidel.

Arvatakse, et leitnant Jenkinsi tausta kontrolliti enne ametikoha saamist põhjalikult, mis tähendab, et üksipulgi on uuritud ka tema seksuaalelu.

«See inimene on olnud oma ülemustega suheldes avatud ja aus. Meie julgeolekuküsimus on selles, et kas ta varjab meie eest midagi, sest kui see on nii, võib olla ta lihtne väljapressimise sihtmärk,» sõnas mereväe allikas.