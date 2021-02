VIDEO ⟩ Mootorsaanidega mäel olnud ameeriklased jäid lumelaviini alla, kuid imekombel pääsesid kõik eluga

«Kui olin venna filmimise lõpetanud tundsin, kuidas mägi rappus. Mu esimene mõte oli maavärin. Siis jõudis kohale, et lumelaviin. Kui ma ümber pöörasin ja üles vaatasin nägin, kuidas lumelaine minu suunas tuli. Mu vend oli minu poole seljaga ja ma karjusin nii kõvasti, kui sain, et lumelaviin tuleb,» meenutas Miles hetke oma sotsiaalmeedia postituses.

«Sellest, kui su vend on lume alla maetud, ei ole hullemat tunnet,» tõdes Miles. Kui ta lõpuks oma venna kiivrit märkas kulus tal veel umbes minut, et ta nägu lume alt välja kaevata.

ABC News vahendas täna, 8. veebruaril, et möödunud nädal oli USAs väga traagiline ja lumelaviinide tagajärjel kaotas oma elu 15 inimest. CBS This Morning vahendab, et kokku on lumelaviinid 2021. aastal nõudnud juba 21 inimelu.