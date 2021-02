PILDID ⟩ Briti neiu astus internetist leitud näomaski retseptiga ämbrisse

TikToki kasutaja Laurenjrennie jagas mõnda aega tagasi oma kontol videoklippi, mis tõestab, et kõik ise tehtu ei ole alati just parim valik.

Nimelt oli Šotimaalt pärit neiu näonahk viimased kolm nädalat olnud üsna halb ja ta otsustas internetist endale sobivat näomaski retsepti otsida. Lõpuks komistas ta ühe peale, mis leevendab aknet ja nahaärritust ning vähendab kortse. See tundus Laurenile ideaalne, sest tal olid kõik koostisosad köögis olemas.

Neiu segas maski valmis, pani selle omale näkku ja avastas, et tema käsi oli maski peale kandmisest kollane.

«Kui ma selle maski maha võtan, kas ma näen siis nagu kuu välja?» küsis Lauren oma TikToki videos. Mõni hetk hiljem näitas ta tulemust ja sai oma küsimusele vastuse.

Briti neiu läks kodus näomaski valmistamisega ühe koostisosaga veidi liiale ja kurkum, mida ta oma maski lisas tegi Laureni näo kollaseks. Neiu arvatas oli ta nagu kuu, kommentaarides võrreldi teda aga «Simpsonite» tegelaskujuga. FOTO: Kuvatõmmis TikTokii videost

«Simpsonite» tegelaskuju meenutav Lauren on praeguseks juba tuhandeid oma kollase näoga naerutanud. Põhjust ei pidanud kaugelt otsima, kodune näomaski retsept sisaldas kurkumi ja neile, kes on selle maitseainega tuttavad, teavad, et see määrib päris korralikult.

Õnneks õnnestus Laurenil enne õhtust väljaminekut, mis tal koos isaga oli planeeritud, enamiku kollasest toonist siiski maha pesta.

Kentsakat eksimust kommenteerides kirjutas üks India päritolu neiu, et tema kasutab sarnast maski koguaeg. «Algaja viga, sa pead kasutama ainult natuke kurkumi,» jagas ta õpetussõnu. Järelikult läks Lauren näomaski valmistades kurkumiga lihtsalt liiale ja küllap ei lugenud ta retsepti korralikult. Teine variant on see, et Lauren hoidis maski peal liiga kaua.

Indias kasutavad naised enne abiellumist kurkumi nii kehakoorijana kui ka näomaskina, et oma nahka enne pulmapäeva heledamaks muuta, vahendab Hello Glow. Ka Hollywoodi näitleja Thandie Newton on kurkumi oma salajaseks ilurelvaks nimetanud.

Heledanahalised naised peavad aga isetehtud kurkumi näomaskidega olema ettevaatlikud, sest see võib tõepoolest naha kollaseks teha. Hello Glow vahendab, et soovituslik oleks enne maski oma käel proovida ja vaadata, kui palju mask määrib ja kui kaua saab seda peal hoida ilma, et nahk kollaseks läheks.

Kui aga juhtub sama, mis Laurenil, siis võib proovida nahka piima sisse kastetud vatipadjaga puhastada.