SUURUS EI LOE ⟩ Personaaltreener armus oma ülekaalulisse kallimasse neiu enesekindluse pärast

Kanadas elaval hooldustöötajal Brittany Jacquesil oli pärast mitmeid põrunud suhteid põgusalt oma enesekindlusega jännis. 23-aastase neiu eelmised partnerid olid algselt tema kehast vaimustuses, kuid nõudsid hiljem, et ta kaalust alla võtaks, vahendab The Sun.

Lõpuks otsustas noor neiu oma enesekindluse kasuks ja andis armastuse osas alla, kuid just siis kohtas ta personaaltreenerit Matt Montgomeryt (23). 2020. aasta augustis Facebookist alguse saanud suhtlusest puhkes kiirelt armastus ja tänaseks on noored juba kihlunud.

«Kui me rääkima hakkasime olime mõlemad armastuse osas alla andnud,» tunnistas Brittany, kes oli algselt veidi pelglik.

«Olen olnud suhetes, kus mehed on lubanud mu maha jätta, kui ma ei lähe dieedile või ei võta kaalust alla. See mõjutas mu enesekindlust ja ühel hetkel hakkasin trenni tegema, et oma suurust muuta.»

Brittany Jacques ja Matt Montgomery FOTO: MERCURY PRESS & MEDIA/@mattandbrit/Mercury Press/Scanpix

Peagi sai aga Brittany aru, et kaalulanguse nimel pingutamise ajal ei armastanud ta ennast ja enda muutmine teiste rahuldamiseks ei olnud päris see, mida ta teha tahtis. «Ma ei olnud üldse kindel, et ma leian kellegi, kes mind tõeliselt armastaks, aga pärast Mattiga kohtumist olen õnnelikum kui kunagi varem,» tunnistas neiu.

Matt avaldas, et tundis Brittany vastu külgetõmmet koheselt. Personaaltreenerina töötavale mehele meeldis Brittany enesekindlus ja neiu positiivne suhtumine oma kehasse. Varasemalt peenemate naistega koos olnud Matt tõdes, et tema endised suhted olid täis probleeme, sest kallimad olid oma kehade suhtes ebakindlad.

«Nad ei olnud positiivsed inimesed ja nad tundsid pidevalt, et pidid end muutma ning see kõik mõjutas ka mind ennast,» rääkis Matt.

Noormees tunnistas, et armastab ise ka toitu ja ei muretse sellepärast, mida Brittany sööb. «Tahan, et ta sööks seda, mida ta tahab ja on õnnelik.»

Matt ei muretse selle pärast, mida Brittany sööb ja armastab ise samuti toitu. FOTO: MERCURY PRESS & MEDIA/@mattandbrit/Mercury Press/Scanpix

Vaatamata suurele armastusele vaadatakse neid tänaval siiski negatiivsete pilkudega ja paar on pidanud taluma ka netikiusamist. «Inimesed kommenteerivad Instagramis ja viitavad, et ma ei ole tema jaoks piisavalt suur mees.»