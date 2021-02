PAHARET ⟩ Narva koolipoiss kasutas koolitöötaja kontot, et tema nime alt teistega lobiseda

Nimelt alustas Narva politsei 5. veebruaril, pärast seda, kui kannatanu tegi neile avalduse, kriminaalmenetlust selles, et õppeinfosüsteemi logiti sisse ebaseaduslikult ja teostati seal toiminguid. Juhtunu täpsemad asjaolud on veel selgitamisel, kuid Viru ringkonnaprokuratuuri prokurör Alan Rüütel ütles Elu24-le, et teise inimese nime alt sisse logides peeti kannatanu nime alt kirjavahetusi teiste õppekeskkonna kasutajatega.