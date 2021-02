Netipoest mantli tellinud naine ei uskunud oma silmi: mulle saadeti pubi menüü!

Kui veebipoes Shesnova ringi vaadanud Chellce märkas halli mantlit, millel peal sõna «queen» (kuninganna), siis teadis ta kohe, et just selle ta oma sõbrannale jõuludeks kingib. Paraku jõudis 80 naela maksnud mantel kohale alles möödunud nädalal. Pakki avades oli naise üllatus suur, sest saabunud rõivaese ei meenutanud kuidagi toodet, mille eest tema maksnud oli.

«Ma olin täiesti pahviks löödud, ega suutnud esimese hooga oma silmi uskuda,» ütles raadiosaatejuhina töötav Chellce ja lisas: «Lugesin neid sõnu ja hakkasin niimoodi naerma, et pisarad voolasid.»

Naise sõnul tahtis ta oma sõbrale küll midagi teistsugust osta, kuid ta ei pidanud silmas midagi nii äärmuslikku, kirjutab Metro. «Ma ei usu, et ta tahaks pubi menüüd kandes ringi käia,» sõnas ta.

Chellce tõdeb, et tegemist on väga unikaalse mantliga ning tõenäoliselt leidub ka sellele kandja. «Ma peaks proovima seda disainerrõivana müüa. Ehk mõni prae- ja moosisõber on huvitatud,» naljatles ta.