JÄRGMINE ULAKAS KAUNITAR ⟩ Pornokiisud õõnestavad Briti mereväge

FOTO: The Sun / ekraanitõmmised

Briti Kuninglik merevägi on hädas järgmise töötajaga, kes postitab OnlyFansi lehele pornograafilist sisu.

Alles lahvatas Suurbritannias skandaal, kui selgus, et Kuningliku mereväe leitnant, kes töötab salajases allveelaevabaasis, teenib lisaraha OnlyFansi lehele pornovideote postitamisega. Nüüd on aga selgunud, et OnlyFansi postitab pornograafilist sisu veel teinegi Briti mereväes töötav naine.