TRAAGILINE ⟩ Suurejoonelisel beebipeol toimunud kahuri plahvatus surmas külalise

Algatatud uurimise järgi ei olnud 26-aastane ohver see, kes sütiku süütas, vaid seisis lihtsalt lähedal. Silva oli nelja meetri kaugusel, kuid mõned metallikillud lendasid koguni ligi kaheksa meetrit.

Sõbrad on nüüd algatanud lahkunu matmiskulude katmiseks ka GoFundMe kogumislehe. «Kaotasime Evan Silva ootamatu surmava õnnetuse läbi. Ta jättis maha hulga leinavaid pereliikmeid ning sõpru,» kirjeldas selle looja. Praeguseks on see ületanud oodatud 10 000 dollari piiri ja kogunud üle 12 000 dollari.