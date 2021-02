WHO eksperdid: pandeemia allikaks võisid olla nahkhiired, soomusloomad või külmutatud liha

Viiruseeksperdid arvasid alguses, et koroonapandeemia algas Wuhani Huanani toiduturul, kus müüdud metsloomadelt jõudis koroonaviirus inimesele, kuid lääneriikide arvates võis viirus välja pääseda ka Wuhanis asuvast kõrge turvalisusega laborist, kus tehakse haigustekitajatega katseid, teatab aljazeera.com.

Hiina Wuhani Huanani toiduturg, kus ekspertide arvates võis 2019. aasta detsembris koroonaviirus levima hakata, kuid võis ka teistes paikades. Turg, mida külastasid nüüd WHO eksperdid, on alates 2020. aasta jaanuarist suletud FOTO: Thomas Peter/Reuters/Scanpix

Hiina on seisukohal, et koroonaviirus toodi mõnest välisriigist Wuhani ja hakkas seal levima ning kindlasti ei pääsenud see mõne lohaka töötaja kaudu laborist välja.

WHO eksperdid teatasid 9. veebruari pressikonverentsil, et nad ei ole veel teinud SARS-CoV-2 koroonaviiruse algallikat kindlaks ega ka seda, kuidas viirus algselt inimesi nakatas.

WHO ekspertide pressikonverents 9. veebruaril Hiinas Wuhanis, kus nad teatasid, et koroonaviiruse algallikas ei ole veel teada FOTO: HECTOR RETAMAL/AFP/Scanpix

Ekspertide sõnul pärineb koroonaviirus suure tõenäosusega mõnelt loomalt, kuid milline loom see on, ei ole veel selge ja uurimine jätkub.

Viroloogide arvates võis koroonaviirus jõuda nahkhiirtelt inimestele, kuid samas ei ole nahkhiired Wuhani turgudel levinud. Ei välistata, et koroonaviirus võis levima hakata looduses elavate nahkhiirte kaudu.

Eksperdid pöörasid pilgu ka teiste loomade suunas, eelkõige soomusloomade ja kasside, kes samuti võisid inimesi nakatada. Võib olla veel mõni loom, kes oli vaheperemeheks enne, kui viirus inimesele jõudis.

Soomusloom. Pilt on illustreeriv FOTO: EDDY WEGRZYN / ZEPPELIN/SIPA/Scanpix

Asjatundjad ei välista, et koroonaviirus võis olla Wuhanis müüdud külmutatud lihal. Veel ei ole teada, kas Wuhanis müüdud külmutatud liha oli pärit Hiinast või teistest riikidest.

Ekspertide sõnul ei ole ühtegi tõendit, et enne 2019. aasta detsembrit oleks Wuhanis koroonaviirus levinud. Nad arvavad, et uus viirus on pärit mujalt, kuid Wuhani turul olid tõenäoliselt soodsad tingimused selle levimiseks.

WHO meeskonda kuulub mitmeid spetsialiste, epidemioloogidest zooloogideni, kes jätkavad uuringuid niikaua, kuni haiguspuhangu algallikas leitakse.

WHO ekspertide grupp külastas 31. jaanuaril ja veebruari alguses Wuhani Huanani toiduturgu, kus võis koroonaviirus hakata 2019. aasta detsembris levima FOTO: HECTOR RETAMAL/AFP/Scanpix