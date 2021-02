Telekokk Joel Ostrat: ma olen väiksest peale arvanud, et mul on võimed

«Ma olen väiksest peale arvanud, et mul on erilised võimed,» meenutab Joel. Olles alles pisike poiss, mõtles Joel, et mil see küll juhtub, et ta võimed välja tulevad ja ta lendama saaks hakata. Mehe sõnul tekkisid need mõistklused ehk Hollywoodi filmidest, nagu näiteks «Spiderman». «Piinlikuks läheb see sellepärast, et ma unistasin ka kui ma 18 olin ja mõtlesin ka, et kus mu võimed on. Ma olen valmis! Hakkame tegutsema!», naerab mees.