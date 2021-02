Rannamaja-Ada on pahane: mis ajast on siuke asi okei?

Noor neiu alustab Adaga juttu, selgitades, miks ta talle üldse kirjutab. «Hei, olen alati mõelnud, et miks su silmaümbrused nii pruunid on? Kas mingi haigus või mis seda põhjustab?», uurib nooruk. «Mul üks tuttav veel, kellel nii, ja tema ka ei tea millest see on,» lisab tüdruk, soovides täpsemalt teada saada, mis probleem Adal on.

Ade tõdeb, et tal on koroona. Tüdruk ei soovi siiski teemat veel sinnapaika jätta ja õigustab end, öeldes, «sul on alati nad pruunid olnud, ega ma muidu ei küsiks ju». Ada küll selgitab pisut, kuid lõpetab siiski konkreetselt. «Kui olekski (silmaalused pruunid), siis issand kui ebaviisakas asi, mida öelda,» lõpetab Ada.

«Mis ajast on siuke asi okei?», uurib naine. Ada sõnul on see põhimõtteliselt sama, kui lajatada kellelegi, kes seda ise pole kunagi teemaks võtnud, et sul on nii punniline nägu. Kuna neiu lõpetas oma pöördumise naerunäoga, siis jäi Adale mulje, et sellega üritati varjata oma ebaviisakust.

Lisaks kõigele tegi tüdruk Ada videotest ka kuvatõmmised, et oma seisukohta tõestada ja naises justkui vigu otsida, misjärel Ada tüdruku Instagramis blokeeris. Ada usub, et selline suhtumine tekitab inimestes, seal hulgas ka temas, vaid ebakindlust. «Gen Z on ausalt peast soe,» lõpetab Ada.