Rannamajalised kolivad OnlyFansi: Viktoria ja Helena on juba platsis, aga millal paljastab end Hanna?

Oma hooaja suunanäitaja oli Viktoria Martinson, kes teatas detsembri lõpus, et asub OnlyFansi saidile «kuumi ja räpaseid» pilte postitama. Varem on seda sama teinud esimese hooaja staar Merylin Nau, kes avaldas hiljuti, et on OnlyFansis teeninud ulmesummasid – ühes kuus lausa 22 000 dollarit.

Eelmisel nädalal avas saidil konto Helena Klaar, kes vihjas salapärases Instagrami-loos võimalikele rahaprobleemidele. «Kui vajalik summa koos või kasvõi poolgi, siis annan teada, mis jama mu elus aset leidis,» kirjutas Helena.

Mida arvab saatekaaslaste värskest ametist Hanna Pärtel, kes on nüüd oma hooajast ainus neiu, kellel OnlyFansis kasutajat pole? Hanna jääb vastates väga diplomaatiliseks.

«See, kuidas või millega keegi raha teenib, ei puutu minusse. Pole minu asi kritiseerida – olenemata sellest, kas ta on mu sõber, tuttav või täiesti võõras inimene,» arvab tõsielustaar. Hanna hoiab saatekaaslastele pöialt ning toetab neid igas mõttes. «Praeguses olukorras on üsna raske tööd leida ja ma arvan, et ei ole häbiasi teenida lisaraha enda piltide müümisega,» märgib ta. Vähemalt ei tegele nad narkoäriga!

Hanna Pärtel «Rannamaja» teises hooajas. FOTO: TV3