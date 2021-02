Lapsel ei ole kodakondsust, sest Bulgaaria võimude sõnul ei saa lapsel olla kahte ema

Paari advokaatide sõnul ähvardab beebi S-i pikaks ajaks kodakondsuseta jäämine, kuna Bulgaaria ei andnud lapsele sünnitunnistust ega kodakondsust põhjusel, et lapse mõlemad vanemad on samast soost ehk naised, teatab reuters.com.

Beebi S sündis 2019. aasta detsembris Hispaanias Barcelonas ja sai seal sünnitunnistuse, millel on kirjas mõlema naise nimed.

Paar ei ole saanud näidata last oma pereliikmetele, kuna lapsel ei ole reisidokumenti, passi või ID-kaarti.

Kui bulgaarlannast ema Kalina tahtis lapsele saada Bulgaaria sünnitunnistust, mille alusel saaks ka Bulgaaria kodakondsuse, sõnasid ametnikud talle, et lapsel ei saa olla kahte ema.

Bulgaaria seaduse kohaselt on abielu või vabaabielu mehe ja naise vaheline liit, mitte kahe samast soost inimese liit.

«Tahan öelda kohtus, et olen beebi S-i ema sõltumata sellest, milline on minu kodakondsus või kus ma elan. Hispaanias saan olla lapse ema, kuid mitte oma sünnimaal Bulgaarias,» sõnas naine.

Lapse teine ema on Gibraltarilt, mis on Hispaania lõunaosas asuv Suurbritannia meretagune ala. Briti seaduse kohaselt ei saa laps Briti kodakondsust, kuna naine on pärit meretaguselt alalt.