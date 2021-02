VIDEO ⟩ Suusahüpete V-stiili rajaja paljastas aastakümneid varjatud saladuse: karmid kuulujutud vastasid tõele

Seda, et Boklöv oli saanud epilepsiahoo võistluspäeva hommikul, oli teada. Suvel Šveitsis 1988. aastal kaotas ta teadvuse kohe pärast hüpet. Ta ise on öelnud, et haigushoog on teda tabanud mitmeid kordi võistlusjärgsetel päevadel, siis kui võistlusärevus hakkab taanduma.

«Üks see sama küsimus on mind saatnud kogu elu: kas hüppe ajal on hoog peale tulnud? Jah on, siin on teile vastus,» sõnas hüppelegend esmaspäevase hommikuses telesaates.