Austraalia lahtistel on Soome tennisistid mullas, madjarid kullas

Wawrinka oli näiliselt enesekindlus ise – 8:4, 9:6 edu ja kolm matšpalli. Kurnatud olemisega Fucsovics ammutas aga äkki ei tea kust kaitsemänguks meeletu koguse energiat, päästis mitu uskumatut palli ning pärast pikki rallisid, kus mõlemad mehed püüdsid eksimust vältida, järgnes Wawrinkalt kaks lihtviga 8:9.

Matšijärgses intervjuus sõnas Ungari tennisemängja, et on väsinud aga õnnelik. Fucsovics pidi ka AO avaringis viis setti austraallase Marc Polmansi vastu mängima, et edasi pääseda.