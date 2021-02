KLÕPS ⟩ Laulja Elina Born näitas üle pika aja oma salapärast kallimat

Nüüd on lauljatar jaganud veel ühte pilti. Seekord pärineb foto 2020. aastast, kus Elina koos kallimaga Pariisi külastas.

«Käisime eelmine aasta Pariisis ja ma ei postitanud sellest ühtegi pilti, mis on klassikaline mina, seega siin need on,» teatas Elina oma Instagrami postituses. Foto kallimast on kollaaži teine pilt, kus kallim annab Elinale põsemusi. (Foto vaatamiseks liigu noolega paremale.)