2018. aastal Wimbledoni turniiril naisüksikmängus kaheksa parema sekka jõudnud spordidiiva on ilmselgelt fotodel poseerides ka ise seksikast pesust vaimustunud.

Camila Giorgi on tennisemängija kohta üsna kleenuke, ta on vaid 168 sentimeetrit pikk. Karjääri jooksul on auhinnaraha kogunenud üle nelja miljoni dollari.