Täitus varalahkunud Kobe Bryanti 18-aastase tütre Natalia kauaaegne unistus

Natalia Bryant sai 19. jaanuaril 18-aastaseks ja tänas sotsiaalmeedias oma ema, kes muutis tema sünnipäeva eriliseks. Küllap ei olnud too päev Natalia jaoks kerge, sest tegu oli esimese sünnipäevaga, mida ta tähistas ilma oma isata.

Vaatamata sellele leidis Natalia põhjust rõõmustamiseks ja nüüd on noorel neiul veel üks põhjust tähistamiseks. Nimelt sõlmis Natalia lepingu IMG Models agentuuriga ja alustab oma modellikarjääriga. «Olen väga noorest east alates tundnud huvi moe vastu,» kirjutas Natalia oma sotsiaalmeedia postituses ja lisas, et on alati sellest unistanud, «olen tahtnud modelliks saada niikaua kui ma mäletan.»