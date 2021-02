NASA esindajate selgituse kohaselt ei ole Peruus siiski kulda jõena voolamas, vaid tegemist on süvenditega, mille mürgise muda pinnalt peegelduvad päikesekiired, kirjutab livescience.com.

NASA Earth Observatory lehekülje andmetel on need augud kaevanud eraisikud, kes on lootnud leida kulda või iidsete kultuuride aardeid.