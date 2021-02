ISSAND HALASTA ⟩ Endale superliimi pähe määrinud naine ahastab: mu juuksed lihtsalt ei liigu!

Naine lasi oma pealae üle spreiliimiga, lootes, et see parandab ajutiselt olukorra, aga oh seda õnnetust, kui peale korduvat pesu see liim enam peast maha ei tulnud.

Tiktokker soovis liimi abil fikseerida lendlevaid karvakesi, et hobusesaba võimalikult hea välja näeks. Ebaõnnestunud soengu videol on nüüdseks lausa 25 miljonit vaatamist ja naisest on saanud interneti sensatsioon.

«Mu juuksed lihtsalt ei liigu. Ma pesin oma juukseid 15 korda ja midagi ei muutunud,» tunnistab naine. Naine soovis oma jälgijatega jagada lihtsalt pisut õpetussõnu, et juukselaki otsa saamisel spreiliimi järgi ei haarataks. «Mu juuksed on olnud sellised juba kuu aega, see ei olnud minu valik,» räägib naine videos.

«Halb idee. Ära tee seda oma juustega, kui sa ei taha, et nad igavesti sellised oleksid,» noomib naine, et teised samasse ämbrisse ei astuks. Naine proovis mitmeid shampoone, kookosõli ja teepuuõli, kuid miski ei paistvat teda õnnetust olukorrast päästvat. Abi ei osatud paraku osutada ka haiglas. TMZ andmetel lasi naine oma hobusesaba maha lõigata.