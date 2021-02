Räppar Gameboy Tetris jõudis kodakondsuseksamile otse kontserdilt

Räppar Gameboy Tetris, kes on üldsusele on tuntud räpipundi 5Miinust liikmena, rääkis raadiosaates, et õppis eesti keele ära umbes kümme aastat tagasi. «Mul on Eesti naine ja me kolisime kümme aastat tagasi kokku. Tahad või ei taha, pidin kuidagi suhtlema» rääkis mees oma suhte algusajast ning lisas, et alguses suheldi omavahel käte abil. «Ma ei tea kuidas see toimis, ilmselt tahe oli nii suur».