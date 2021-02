Eesti lapsed filmivad päevas kümneid videoid, millest paljud on seksuaalse alatooniga. «PAKS L**S» on ainus kommentaar 12-aastase tüdruku tantsuvideo all. Järgmise video all on kommentaar: «Ei viitsi enam sinusuguste 11-aastaste litsidega jamada». Mures lapsevanemad jagavad foorumites kogemusi ja küsivad nõu, kuidas laste videoid kustutada. Kõige selle tulemusena väheneb laste tähelepanuvõime ja neist jääb juba eelteismelisena maha hiiglaslik digitaalne jalajälg. Jutt on TikTokist – Hiina sotsiaalmeedia platvormist, mis on laste seas üks populaarsemaid.