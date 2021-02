VIDEO ⟩ Ei teadnud skoori: Soome hokiväravavaht jättis minut enne matši lõppu puuri tühjaks

Meeskonnakaaslased ning treenerid jälgisid soomlase tegutsemist õudusega. Nad karjusid ja vehkisid ning hüüdsid Raskile, et too väravasuule tagasi läheks. Kuid Raks sai aru, et ta peab veelgi kiiremini vahetusmeeste pingile uisutama.

Rask rääkis pärast mängu, et arvas, et nad on 1:2 taga ning mõistlik oleks väravavaht vahetada kuuenda väljakumängija vastu, et seis veel enne matši lõppu püüda viigistada.