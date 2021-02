ÜLEVAADE ⟩ Kuidas toimuvad tänavu vabariigi aastapäeva pidustused?

Põhjus, miks aastapäevasündmused tavapärasest niivõrd palju erinevad, on muidugi koroonaviiruses, mis levib nagu kulutuli. Ei tasu aga meelt heita, sest ilusa ilma korral on mitmes Eestimaa paigas näha liitlasvägede lennukite ülelendu ning pidudele saab kaasa elada igaüks oma koduseinte vahelt ERR-i tegelprogrammi vahendusel.

Vabariigi aastapäeva jumalateenistus toimub Tallinna Piiskoplikus Toomkirikusrikus. Ehkki kirik on teenistuse ajal küll avatud, on salejate hulk on piiratud märgitud kohtadega. Kirikus järgitakse turvareegleid: nõutav on sissepääsu juures käsi desinfitseerida ja kanda maski, samuti hoida omavahelist distantsi.