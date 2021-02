KUULA INTERVJUUD ⟩ «Eesti laulu» poolfinalistid Andrei Zevakin ja Pluuto räägivad krüptorahast ja artistinimede valikust

Tänavu toimub pandeemia tõttu «Eesti laulu» võistlus veidi teisiti kui tavaliselt. Muu hulgas on tavapärasest erinev lava asukoht. Andrei arvates on Saku suurhallis «Eesti laulu» poolfinaalis esinemine kindlasti väga teistsugune, kui kaasaelavat publikut saalis ei ole. «See kõik on nihutatud kuidagi, mis on veider,» kirjeldab Zevakin uut lava asetust.