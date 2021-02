KURB TAGAJÄRG ⟩ Vanemad usuvad, et netirakenduse arusaamatus põhjustas noore mehe surma

« Robinhoodi arendajad ehitasid oma kauplemisplatvormi ülesse nii, et see sarnaneks videomänguga ja meelitaks kohale noori kasutajaid, minimeerides reaalsete riskide ilmnemist,» seisis kohtuasjas.

«Ehkki Alex oli Robinhoodi konto avamisel vaid keskkooliealine ja tal oli vähe sissetulekuid või üldse mitte, otsustas Robinhood, et ta on piisavalt kvalifitseeritud, et siseneda keerukate finantsvõimalustega kauplemismaailma,» tsiteerib NBC vanemate esitatud avaldust.

Pere süüdistab rakendust ka olematus kasutajatoes, tuues välja, et mees pöördus nende poole korduvalt, kuid said vastu vaid automaatvastuseid.

Robinhood rakendus on tekitanud meedias palju kõneainet ka aasta algul. Sotsiaalmeedia platvormi Redditi kasutajad julgustasid oma liikmeid ostma GameStopi aktsiaid, et tõsta väärtpaberite hinda ja õõnestada nende lühimüüjaid. (lühikeseks müük on finantsinstrumendi müük ilma seda ise omamata ja see annab võimaluse spekuleerida finantsturul hinnalangusega). Selle tulemusena tõusis GameStopi aktsia mõne päevaga 300 protsenti, kirjutab ERR.