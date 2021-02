Rootsi tenniselegend: see oli Rootsi tennise jaoks tähtis päev

Kuigi praegu jälgib Edberg maailmatennist distantsilt, on tal täielik ülevaade Mikael Ymeri, tema vastaste ja kohtumiste üle. Legendaarne tennisist tunnistab, et selline heameel Rootsi mängija jõudmise üle Melbourne’is suurel slämmil kolmandasse ringi tõestab, milline nälg oli Rootsis heade tennisetulemuste järele, samas näitab see, et Rootsi tennis hakkab muule maailmale tasapisi järele jõudma.